Beyaz Saray: Trump, Grönland'ı Ele Geçirmek İçin ABD Ordusunu Kullanmak da Dahil Olmak Üzere Seçenekleri Değerlendiriyor

Güncelleme:
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland adasını ele geçirmek için ordunun kullanılması da dahil olmak üzere çeşitli seçenekler üzerinde düşündüğünü bildirdi.

Ocak 2025'te yeniden göreve başlamasından bu yana Grönland'ı ele geçirme niyetini defalarca dile getiren Trump, bu hedefe ulaşmak için askeri ya da ekonomik baskı kullanmayı göz ardı etmeyeceğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
