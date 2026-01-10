Haberler

ABD Başkanı Trump: "Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz"

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın Çin veya Rusya tarafından işgal edilmesine izin veremeyeceklerini vurgulayarak, Avrupa'nın ulusal güvenliği için burayı 'savunmaları' gerektiğini belirtti. Danimarka ile uzlaşma arayışını sürdürdüklerini ifade eden Trump, aksi takdirde 'zor yolu' seçmeye hazır olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ve Avrupa'nın ulusal güvenliği için Grönland'ı "savunmaları" gerektiğini ifade ederek "Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da petrol şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldiği basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Grönland konusundaki duruşlarının değişmediğini ve buraya "sahip olmak" istediklerini bir kez daha tekrarlayarak bu konuda Avrupa ülkelerine "iyilik yaptığını" savundu.

"Grönland'a Rusya veya Çin'in gitmesini istemiyoruz. Eğer Grönland'ı biz ele geçirmezsek Rusya veya Çin komşunuz olacak. Bu, olmayacak." değerlendirmesini yapan Trump, bu konuda kararlı olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, "Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz. Çin veya Rusya'nın Venezuela'yı işgal etmesine de izin veremeyiz. Eğer bu yaptığımız şeyi yapmasaydık, Çin veya Rusya Venezuela'da olurdu." diye konuştu.

Danimarka ile Grönland konusunda bir anlaşmaya varmayı arzu ettiğini kaydeden Trump, eğer bu gerçekleşmezse "zor yolu" kullanmaya da hazır olduklarını belirtti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." söylemini sert dille eleştirmişti.

