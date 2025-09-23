Haberler

Trump'tan NATO ülkelerine "Rus uçaklarını düşürün" çağrısı

Trump'tan NATO ülkelerine 'Rus uçaklarını düşürün' çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmesinde Rusya ile gerilimi artıracak bir çıkışa imza attı. Trump, "NATO ülkeleri, hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli mi?" şeklindeki bir soruya, "Evet, öyle düşünüyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelerin, hava sahasına giren Rus uçaklarını düşürebileceğini söyledi.

BM ZİRVESİNDE TRUMP-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, BM Genel Kurulu marjında ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini yinelerken, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almaması gerektiğini savundu.

"NATO ÜLKELERİ, HAVA SAHALARINA GİREN RUS UÇAKLARINI DÜŞÜRMELİ"

BM binasında yapılan basına açık görüşmede Trump, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğine vurgu yaparak, "Ukrayna'nın verdiği mücadeleye büyük saygı duyuyoruz." dedi. ABD Başkanı, "NATO ülkeleri, hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli mi?" şeklindeki bir soruya, "Evet, öyle düşünüyorum." diye yanıt verdi.

Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almaya son vermesi çağrısında bulunan Trump, Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban ile görüşeceğini ve bu görüşmeden sonra Orban'ın da Moskova'dan doğal gaz almayı durduracağına inandığını söyledi.

"EN BÜYÜK İLERLEME, RUS EKONOMİSİNİN ÇOK KÖTÜ DURUMDA OLMASI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ne zaman görüşüp savaşın sona ermesine yönelik son durumu değerlendireceği sorulan Trump, "Bir ay içinde bu konuda sizi bilgilendiririm." dedi. Trump ayrıca, "Şu anda en büyük ilerleme, Rus ekonomisinin çok kötü durumda olması." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, Trump'a kişisel olarak teşekkür ederken, ABD ile Avrupa'nın Moskova'ya daha güçlü yaptırımlar uygulamasını ve Avrupa'nın Rusya'dan petrol ve doğal gaz almayı durdurmasını talep ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
