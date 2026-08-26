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Trump: CIA Direktörünün Moskova Ziyareti Yarı Rutin

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ABD Başkanı Trump, CIA Direktörü Ratcliffe'in Moskova ziyaretinin Rus tehditleriyle ilgili olmadığını, yarı rutin olduğunu ve Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabaları kapsamında yapıldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı ( Cıa ) Direktörü John Ratcliffe'in Moskova'ya yaptığı son ziyareti "yarı rutin" olarak nitelendirerek, bu ziyaretin NATO veya İngiltere'ye yönelik olası "Rus askeri tehditleriyle" bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

ABD Başkanı Trump, radyo programcısı Glenn Beck'in programına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, CIA Direktörü Ratcliffe'in dün Rusya'ya düzenlediği ziyarete ilişkin gündeme gelen iddiaları yalanladı.

Rusya'nın, NATO'nun kararlılığını sınadığı ya da İngiltere'ye bir saldırı planladığı yönündeki iddialar hakkında görüşü sorulan Trump, "Yukarıdakilerin hiçbiri doğru değil. Kendisi, yarı rutin diyebileceğimiz bir şekilde oraya gitti." dedi.

"Harika bir adam" olarak nitelendirdiği Ratcliffe'in, bu nedenlerle Moskova'da bulunmadığını vurgulayarak, "Bu ziyaretten bir sonuç çıkabilir. Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için çok sıkı çalışıyoruz." dedi.

Trump, hem Moskova'nın hem de Kiev'in uzlaşmaya hazır göründüğünü iddia ederek, "Açıkçası, şu anda her iki taraf da bunun sona ermesini istiyor." dedi.

Kremlin, Ratcliffe'in dün Moskova'ya yaptığı ziyaretin güvenlik servisleri arasındaki temasları içerdiğini doğrulamıştı. Bu ziyaret, 2021 yılından bu yana bir CIA direktörünün Moskova'ya yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA
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