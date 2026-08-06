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Trump: Büyük Miktarda Mühimmata Sahibiz, İddialar İhanet

Trump: Büyük Miktarda Mühimmata Sahibiz, İddialar İhanet
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkede silah sıkıntısı yaşandığı yönündeki haberlere yanıt vererek, ihtiyaç duyuldukça büyük miktarlarda mühimmat üretildiğini ve sevk edildiğini söyledi. CNN'in iddiasına göre İran'a karşı yürütülen harekat sonrası THAAD ve Patriot füzelerinin büyük bölümü tüketildi. Trump, bu bilgileri sızdıranların vatana ihanetle suçlanacağını ve uzun hapis cezaları talep edileceğini açıkladı.

WASHINGTON, 6 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, özellikle belirli türlerde olmak üzere "çok büyük miktarlarda" mühimmata sahip olduklarını söyledi.

CNN'in salı günkü haberinde, İran'a karşı yürütülen yoğun askeri harekatın ardından ABD'de silah sıkıntısı yaşandığı iddialarına yer verilmişti.

Trump perşembe günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "İhtiyaç duyuldukça büyük miktarlarda mühimmat üretiliyor ve ABD'ye sevk ediliyor. Savunma şirketlerinin inşa etmekte olduğu tesis ve fabrika sayısı ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı" dedi.

CNN, ordu envanterine ilişkin son rapor hakkında bilgi sahibi olan iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun, İran savaşının başlangıcından bu yana Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) füze envanterinin savaş öncesine kıyasla yaklaşık beşte dördünü ve Patriot önleme füzelerinin yaklaşık yarısını tükettiğini ileri sürmüştü.

Envanter raporunda, mühimmat stoklarındaki azalmanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta sonu İran'a yönelik yeni saldırıları iptal etme kararı öncesinde gündeme geldiği de kaydedildi.

Haberde, ABD ordusunun çatışmalar sırasında yüksek isabet oranına sahip, uzun menzilli, karadan havaya füzelerinin "neredeyse tamamını" kullandığı da bildirildi.

Washington Post'un çarşamba günkü haberinde ise Trump'ın geçen hafta başkanlık dinlenme merkezi Camp David'de, mühimmat sorununun "çözülmüş olması gerektiğini" belirterek, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e öfkelendiği ileri sürüldü.

Haberde Trump'ın, İran'a karşı askeri seçenekleri kısıtlama riski oluşturan son derece büyük mühimmat sıkıntısı konusunda neden yanlış yönlendirildiği hakkında Hegseth'ten açıklama talep ettiği belirtildi.

Trump perşembe günkü paylaşımında, "Vatana ihanet niteliğindeki bu açıklamaları 'sızdıranların' peşine düşeceğiz. Onlar için uzun süreli hapis cezaları talep edilecek" uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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