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TRT Sinema Tırı, Tatvan'da 1200 öğrenciyi animasyon yapımlarıyla buluşturdu

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TRT Sinema Tırı, Tatvan'da 1200 öğrenciyi animasyon yapımlarıyla buluşturdu
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TRT'nin kırsal kesimde sinemaya erişimi sınırlı çocuklar için hazırladığı Sinema Tırı, Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi. İlçedeki 12 okuldan 1200 öğrenci servislerle parka getirilerek tırda animasyonları izledi; etkinlikte ikram yapıldı ve TRT şapkası hediye edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 1200 öğrenci, TRT tarafından hayata geçirilen Sinema Tırı Projesi kapsamında sinema keyfi yaşadı.

TRT Genel Müdürlüğünce kırsal kesimlerde yaşayan ve sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hazırlanan TRT Sinema Tırı, Tatvan'a geldi.

Öğretmenleri eşliğinde servislerle okullarından alınarak İşletme Mahallesi'ndeki parka götürülen öğrenciler, burada konuşlandırılan tırda TRT'nin sevilen animasyon yapımlarını izleme fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan öğrencilere ikramlarda bulunuldu, Güroymak Kaymakamı ve Tatvan Kaymakam Vekili Onur Aykaç da çocuklara TRT şapkası hediye etti.

Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, ilçeye gelen TRT Sinema Tırı'nda çocuklar için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Akhan, "İlçedeki 12 okuldan 1200 öğrencimizi servislerle buraya getirdik. Öğrencilerimiz seanslar halinde sinema etkinliğine katıldı. Çocukların sinema ile buluşmasındaki bu önemli organizasyonda emeği geçen Valimize, Kaymakamımıza ve TRT yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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