TRT Ortak Yapımı Filmler, Antalya ve Adana Festivallerinde Yarışacak

TRT ortak yapımı 5 film "62. Antalya Altın Portakal Film Festivali"nde, 2 film ise "32. Adana Altın Koza Film Festivali"nde yarışacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Adana Altın Koza Film Festivali 22-28 Eylül'de, Antalya Altın Portakal Film Festivali ise 24 Ekim-2 Kasım'da düzenlenecek.

Adana Altın Koza Film Festivali'nde TRT ortak yapımı "İdea" ve "Prosedür" filmleri yarışırken, "Aldığımız Nefes", "Kanto", "Kesilmiş Bir Ağaç", "Sahibinden Rahmet" ve "Tavşan İmparatorluğu" filmleri ise Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda gösterilecek.

Tayfun Pirselimoğlu'nun yönettiği, Vildan Erşen'in yapımcılığını üstlendiği İdea, Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak. 12 Punto 2020'de TRT ortak yapım ödülü kazanan film, Cannes Film Festivali'nin Cinefondation L'Atelier film geliştirme programına da seçildi.

Rabia Özmen'in yönettiği, Cemil Nazlı'nın yapımcılığını üstlendiği "Prosedür", dünya prömiyerini yaptığı Saraybosna Film Festival'nin ardından Türkiye prömiyerini Adana Altın Koza Film Festivali'nde yapacak. Film, 12 Punto 2023'te TRT Kısa Film Yapım Ödülü kazandı.

Filmler, Antalya'da Altın Portakal için yarışacak

Aldığımız Nefes, Kanto, Kesilmiş Bir Ağaç, Sahibinden Rahmet ve Tavşan İmparatorluğu, Antalya'da ulusal yarışma kategorisinde prömiyer yapacak.

Şeyhmus Altun'un yönettiği Aldığımız Nefes'in dünya prömiyeri 50. Toronto Film Festivali'nde gerçekleştirildi. Yönetmenin ilk filmi olan yapım, 12 Punto 2023 finalistlerinden oldu.

Ensar Altay'ın yönettiği Kanto, dünya prömiyerini 27. Şangay Film Festivali'nde yaptı. Kanto, imza attığı ödüllü belgesellerle adından söz ettiren Altay'ın ilk uzun metrajlı kurmaca filmi.

Yönetmen koltuğuna Tunç Davut'un oturduğu Kesilmiş Bir Ağaç Gibi filmi, 12 Punto 2019'da TRT Ortak Yapım Ödülü'nü kazandı.

Gözde Yetişkin ve Emre Sert'in yönettiği Sahibinden Rahmet, 12 Punto 2021'de TRT Ortak Yapım Ödülü kazandı. Filmin dünya prömiyeri Şangay Film Festivali'nde gerçekleştirildi.

Seyfettin Tokmak'ın hem yönettiği hem yapımcılığını üstlendiği Tavşan İmparatorluğu filmi, dünya prömiyerini yaptığı 28'inci Tallinn Black Nights Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerinin sahibi oldu. Film, 12 Punto 2019'da ise TRT Ortak Yapım Ödülü kazanmıştı.