tabii'nin orijinal dizisi 'Operasyon Alesta'nın çekimleri başladı

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Operasyon Alesta"nın çekimleri başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, aksiyon ve dramı bir araya getiren yapım, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının desteğiyle hayata geçirildi.

Afrika'da mahsur kalan siviller için zamana karşı yürütülen bir operasyonu işleyen dizide, kritik bir görev üstlenen Proje Direktörü Zeynep Yurtsever karakterini, uzun bir aranın ardından setlere dönen oyuncu Gamze Özçelik canlandıracak.

Dizide SAT Astsubay Arda Boran karakterini Onur Seyit Yaran, gazeteci Nehir Bozdoğan karakterini ise Meltem Akçöl oynayacak.

Proje tasarımını Onur Böber'in üstlendiği yapımda, Cem Bender, Aslıhan Güner, Aras Şenol, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Fırat Çelik, Katharina Weithaler ve Bahtiyar Memili de yer alıyor.

Dizi, Afrika'daki bir ülkede yaşanan ani bir darbe sonrası bölgede mahsur kalan sivillerin kurtarılması için görevlendirilen bir Türk savaş gemisinin zamana karşı mücadelesini işliyor.

Kritik bir operasyonun merkezinde ilerleyen hikaye, yalnızca bir tahliye sürecini değil, bölgedeki krizin arkasındaki güçleri açığa çıkarma çabasını da ekranlara taşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan, Türkiye'nin milli imkanlarıyla tasarlanan ilk fırkateyni TCG İstanbul, hikayede önemli bir rol üstleniyor. Dizi, denizcilerin daima hazır anlamına gelen "Alesta" ruhunu aksiyon dolu sahnelerle buluşturuyor.