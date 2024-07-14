TRT 12 Punto Ödül Töreni Sinema Sektörüne Yeni Soluk Getirdi

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen "TRT 12 Punto", ödül töreniyle sona erdi.

Kabataş Erkek Lisesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra programın ulusal ve uluslararası jüri üyeleri, kültür ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Törene ev sahipliği yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sahnede yaptığı konuşmada, TRT 12 Punto'nun yolculuğuna 2019'da başladığını belirterek, "Ödüllü yönetmen ve yapımcıları, senaristleri, senaryo danışmanlarını, büyük film festivallerinin programcılarını, satış şirketlerinin temsilcilerini ve dünya sinemasının en önemli kuruluşlarının yöneticilerini, yani sinema ekosisteminin tüm partnerlerini bir araya getiren bir platformdur." dedi.

Sobacı, program kapsamında her yıl dünya sinemasından usta isimlerin genç sinemaseverlerle buluştuğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bizim ilk günden bugüne 12 Punto'yu gerçekleştirmekteki hedefimiz, Türk sinemasına destek olmak ve sektöre nitelikli eserler kazandırmaktır. Zira Türkiye olarak, dünyaya armağan edebileceğimiz çok fazla özgün hikayemiz var. Bunu başarabilmek için ilk koşul ise bu toprakların kültür ve medeniyet birikiminin idrakini sağlamaktır. Bu bağlamda biz kendi hikayelerimizi, kim olduğumuzu, kültürel derinliğimizi, bizi biz yapan değerlerimizi önceleyen projeleri önemsiyor ve destekliyoruz. Bu projelere, senaryo aşamasından itibaren geliştirilmesine, projelendirilmesine, prodüksiyon süreçlerine, festival ve dağıtım aşamalarına, uluslararası bağlantılarına dek her adımda destek veriyor, uluslararası yolculuklarında onların yol arkadaşı oluyoruz."

"Sinema üzerine yapılan entelektüel-teorik tartışmalar, arayışlar esastır"

Platformu güçlendirmek adına her yıl yeni bir program eklediklerine dikkati çeken Sobacı, bu yıl 12 Punto'ya yapım danışmanlığını ilave ettiklerini söyledi.

Mehmet Zahid Sobacı, iyi bir film projesinin, iyi bir hikaye, iyi bir yönetmenin yanı sıra ancak iyi bir yapımcı varsa başarıya ulaşabileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu program sayesinde bol ödüllü eğitimci yapımcılar, 12 Punto finalist ekipleriyle toplantılar gerçekleştirdi. Projelerinin geliştirme sürecinden dağıtım sürecinin sonuna dek yapım konusunda hangi adımların atılması gerektiğini anlattı. 12 Punto'da finale kalan 12 projenin yönetmen, senarist ve yapımcıları dünyanın en önemli senaryo danışmanlarından, pazarlama ve sunum danışmanlarından eğitimler aldılar. Projelerini geliştirmenin, film projelerini fonlara, olası ortaklara, finansörlere anlatmanın, sunmanın inceliklerini öğrendiler. Bununla beraber TRT olarak, sinema üzerine bir konuşma ve tartışma zemini oluşturulmadan iyi bir sinemanın ortaya çıkmasını beklemenin abesle iştigal olduğunun bilincindeyiz. Zira derinlikli sinema için, sinemada üretimin tetiklenmesi için, sinema üzerine yapılan entelektüel-teorik tartışmalar, arayışlar esastır."

"Kendi hikayesini anlatamayan milyarlarca insan var"

Bu yıl açık hava gösterimlerinde Filistin'deki soykırıma karşı dayanışma ortamı oluşturmak, farkındalığı artırmak, empatiyi geliştirmek ve fikir paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla Filistin filmlerine ve Filistinli sinemacılara yer verdiklerinei anlatan Sobacı, Gazze'deki zulmün bir an önce son bulmasını temenni etti.

Sobacı, sinemaya dair ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belli bir azınlığın sinemayı, kendi değerlerini dünyaya empoze etmek, tüm insanlığı tek tipleştirmek için bir propaganda aracı olarak ele aldığı da hepimizin malumu. Ancak geldiğimiz noktada bu azınlığın insana dair söyleyecek sözünün, anlatacak hikayesinin tükenme noktasına geldiğine şahit oluyoruz. Madalyonun diğer yüzünde ise kendi hikayesini anlatamayan milyarlarca insan var. Sinemanın bir görme eylemi ve bir gösterme sanatı olduğunu düşünürsek, onun ilk olarak yapması gereken şey, görmezden gelinen bu insanların hikayelerini görmesi ve göstermesidir. Zira anlatının en güçlü alanlarından biri olarak sinema, kenarda kalanları, umursanmayanları ya da görünmeyenleri merkezine alabilme gücüne sahiptir. Bugün sinemanın omuzlarındaki belki de en önemli sorumluluk, anlamayı, idrak etmeyi, hissetmeyi ve uzaktan bakmak yerine bir şeyler yapabileceğimize dair kalıcı inancı yeşertmesidir. Yayınlarımız, yapımlarımız ve tüm etkinliklerimizde olduğu gibi, bir gerçeğin hikayeleştirilerek zihne nakşedilme sanatı olan sinemada da görmezden gelinen sessiz yığınların sesi, soluğu olmak için çalışıyoruz. Sektördeki hakim paradigmaya öykünen değil, dünyaya kendi özgün perspektifinden bakan senarist, yönetmen ve yapımcıların keşfedilmesi ve yollarının açılması için gayret gösteriyoruz."

Ödüller

Bu yıl TRT 12 Punto'da ödüllü yönetmenlerin, yapımcıların, senaristlerin ve dünya sinemasının en önemli kuruluşlarının yöneticilerinin arasında bulunduğu 30 ülkeden 40'tan fazla konuk ağırlandı.

Programda yarışan filmlerin ön değerlendirmesini Türk sinemasından jüri üyeleri yaparken, ödül alan yapımları ise "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde de oynayan dünyaca ünlü oyuncu Ghassan Massoud, ödüllü yönetmen Rithy Panh, Oscar ödüllü yönetmen Pawel Pawlikowski, Oscar ödüllü yapımcı Cat Villiers ve Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu Başkanı ve film eleştirmeni Ahmed Shawky belirledi.

TRT ve Saraybosna Film Festivali işbirliği ile ilki geçen yıl verilen "Saraybosna Film Festivali Cinelink Yapımcı Ödülü" bu yıl yönetmen Mehmet Bahadır Er'in "Toz Baba Tekkesi" projesinin oldu.

"TRT Uluslararası Ortak Yapım" kategorisinde de 3 proje ödül aldı. Yönetmen Stephan Komandarev'in "Made in EU" projesine ödülünü takdim eden Ghassan Massoud, sahnede "Türkçe'de, Arapça'da ve tüm dünya lügatlarında Filistin, bugün ve yarın ilelebet Filistinlilerindir." dedi.

"TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" ayrıca "The Looping" ve "Echo" film projelerine verildi.

"TRT Ortak Yapım Ödülü"nü ise "Sineklerin Yasası", "Toprağın Tuzu" ve "Bayram Resitali" projeleri, "TRT Ön Alım Ödülü"nü "Benim Mutlu Ailem", "Kirpilerin Savaşı" ve "Merhaba" projeleri, "Proje Geliştirme Ödülleri"ni ise "Uykusuz, "Toz Baba Tekkesi", "İt", "Saçma", "Taşkın Ovası" ve "Kör" projeleri aldı.