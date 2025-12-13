Haberler

Cinayet sanığının 'cinsel saldırı' iddiası, suçtan kurtulmaya yönelik çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da trans birey Nida Nazlıer'in Suriye uyruklu Aref Elhusseın tarafından öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı. Elhusseın, Nazlıer'in cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü, ancak muayenede herhangi bir bulguya rastlanmadı. Cinayet suçlamasıyla tutuklanan Elhusseın'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

ANTALYA'da trans birey Nida Nazlıer'in (45), Suriye uyruklu Aref Elhusseın (28) tarafından öldürülmesi ile ilgili iddianame hazırlandı. Maktulün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren sanığın yapılan muayenesinde iddiasına yönelik bulguya rastlanmazken, cinayet suçundan kurtulmak için bu şekilde hareket ettiği belirtildi.

Olay, 31 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İş yerinden çıkan H.İ. (23), birlikte yaşadığı arkadaşı trans birey Nida Nazlıer'in evine geldi. Eve giren H.İ., Nazlıer'i banyoda kanlar içerisinde buldu. İhbarla adrese gelen ekipler, boğazına ve sağ-sol yüzüne bıçak darbeleri alan Nazlıer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ BIÇAK BULUNDU

Polis ekipleri, evde ve çevrede yaptığı incelemede, bahçedeki bir saksının içinde toprağa gömülü bıçak buldu. Delil olarak muhafazaya alınan bıçağın ardından Nazlıer'i bulan H.İ. ile en son telefonda görüştüğü ve anahtar almak için eve gelen arkadaşı H.H. (39), gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 80'in üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde oturduğu belirlenen Suriye uyruklu Aref Elhusseın, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin kimliği parmak izi çalışmasıyla belirlendi.

'KANLAR İÇİN KALINCA KAÇTIM'

Aref Elhusseın ile birlikte H.İ. ve H.H., ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hastanedeki işlemler sırasında Aref Elhusseın'den kan örneği alındığı, sağ elinin bandajlı olduğu görüldü. İfadesinde; suçunu kabul eden Aref Elhusseın, Nazlıer ile ilişki konusunda anlaştıklarını, trans birey olduğunu bilmediğini, çıkan tartışmada Nazlıer'in aynaya çarpıp camın kırıldığını, cam parçalarıyla saldırdığını ve kanlar içinde kalması üzerine kaçtığını söyledi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Aref Elhusseın, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, H.İ. ve H.H. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin olay sonrası bölgeden uzaklaşırken tanınmamak için başını örtüyle kapattığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan iddianamede savunması da yer alan Aref Elhusseın, öldürdüğünü itiraf ettiği maktulün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. İddia sonrası Antalya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği kararı ile şüphelinin iç beden muayenesi yapıldı. Muayenede, herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadı. Sanığın iddiasının, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Savcılık, sanığın 'Canavarca hisle kasten öldürme ve konutta silahla yağma' suçlarını işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. İddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Özel, 'Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber' diyerek paylaştı

Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
Fenerbahçe'ye kötü haber! İki yıldız isim Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Konya maçı öncesi kötü haber! İki yıldız isim forma giyemeyecek
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Güle güle Emre! İşte yeni takımı
Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

Pendik'te neler oluyor? 100 metre arayla 2 ceset bulundu
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
title