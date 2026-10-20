Trakya Üniversitesinde 110 öğrenci topluluğunun etkinliği kapılarını açtı

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) bünyesinde faaliyet gösteren 110 öğrenci topluluğunun bilim, sanat, spor, kültür ve sosyal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını tanıtan 'Topluluklar Buluşuyor' etkinliği, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle kapılarını açtı. Etkinlik, 22 Ekim tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

Trakya Üniversitesi bünyesindeki öğrenci topluluklarının projelerini ve faaliyetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Topluluklar Buluşuyor' etkinliğinin açılış programına; Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenci topluluğu başkanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyon, müzik dinletisiyle devam etti.

'ÜNİVERSİTELER YALNIZCA BİLİM ÜRETMEKTEN İBARET DEĞİLDİR'

Törenin açılışında öğrencilere seslenen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, üniversitelerin yalnızca bilimsel eğitimden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Göreve geldiğimiz günden bugüne üniversitelerin yalnızca bilim üretmekten ibaret olmadıklarını ısrarla ve tekrar tekrar ifade ettik. Aynı şeyi bugün de söylüyoruz. Elbette eğitim hayatınızda, eğitiminizle ilgili konularda üstün gayret göstermenizi istiyor ve bekliyoruz. Ancak şunu da unutmamanızı istiyorum: Bu sıralardan birer mezun olarak geçip gittikten ve inşallah başarılı bir mühendis, başarılı bir spor insanı, başarılı bir kamu yöneticisi, başarılı bir hekim, diş hekimi, eczacı veya mimar olduktan sonra geriye dönüp baktığınızda aklınızda kalanlar elbette hocalarınızdan öğrendikleriniz ve mesleğinizi icra etmek için edindiğiniz bilgiler olacaktır. Ancak bunlardan daha çok aklınızda kalacak olan, işte bugün başlattığımız etkinliklerde yaşadıklarınız olacaktır. Hafızalarınızda en çok yer edecek olan, bugün ve benzeri günlerde birlikte yaptığınız çalışmalar olacaktır. Öyleyse üniversite eğitimini yalnızca bir mesleği öğrenmek için gösterilen çabadan ibaret görmek yerine, birlikte yapmak, birlikte başarmak, birlikte üretmek ve ortak bir eser ortaya çıkarmak konusunda ortak hareket etme yeteneğini geliştirmek olarak özetlemek mümkündür" dedi.

Birlikte hareket etme kültürünün ve sosyal gelişim yeteneğinin altını çizen Hatipler, "Sizlerden, tecrübeli bir büyüğünüz olarak özellikle istediğim, talep ettiğim ve arzu ettiğim şey şudur: Lütfen hayallerinizi hiçbir zaman sınırlandırmayın. Kendinize küçük hedefler koymayın. Sahne almaktan, sahneye çıkmaktan, konuşmaktan, bir teoriyi veya düşünceyi ortaya koymaktan, tartışmaktan ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Lütfen hayallerinizi ve hedeflerinizi sınırlandırmayın. Küçük hedeflerle uğraşmayın" dedi.

'HAYAT ERTELEMEK İÇİN ÇOK KISA'

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin öğrencilerin gelecekteki kariyerlerine doğrudan katkı sağlayacağını belirten Rektör Hatipler, "Ben inanıyorum ki bu salonda bulunan, bu sosyal faaliyet için çaba sarf eden topluluk başkanlarımız başta olmak üzere topluluklarımızın her bir mensubu, üniversite yıllarından sonra başarılı bir iş insanı, başarılı bir yönetici veya kendi mesleğinde başarılı bir insan olacaktır. Bu başarının altında okulunuzda, fakültelerinizde aldığınız eğitimin etkisi olduğu kadar, bu sosyal etkinliklerde ortaya koyduğunuz gayretin ve yaptığınız çalışmaların da çok büyük etkisi olacağını bilmenizi isterim. Bu çalışmaları erteleyenler, üniversite yıllarında şu veya bu sebeple, 'Şimdi öğrenci topluluklarının buluşması var ama ben buraya gelmeyeyim. Biraz şu işi yapayım, daha sonra giderim, daha sonra yaparım, seneye yaparım, bir sonraki sene yaparım' diyenler, hayatlarında sosyal ve kültürel faaliyetleri ıskalamış insanlardır. Hayat ertelemeye gelmez. Bu sosyal etkinlikleri ertelemeden, her birinde aktif, canlı ve diri bir şekilde bulunmanızı istediğimi söylemek istiyorum" diye konuştu.

Tören, öğrenci topluluklarına teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Törenin ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve beraberindeki protokol üyeleri, Balkan Kongre Merkezi alanında kurulan öğrenci topluluklarının stantlarını ziyaret ederek yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. (DH

Kaynak: Demirören Haber Ajansı