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Trakya Üniversitesi'nden Uluslararası Boşnak Gençliği Zirvesi'ne Katılım

Trakya Üniversitesi'nden Uluslararası Boşnak Gençliği Zirvesi'ne Katılım
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Trakya Üniversitesi heyeti, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Boşnak Gençliği Zirvesi'ne katıldı. Zirvede Boşnak kimliği, kültür diplomasisi, yapay zeka ve gençliğin geleceği ele alındı; heyet ayrıca Dernek Başkanı Muhammed Sancaktar ile iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Trakya Üniversitesi heyeti, Türkiye Bosna Sancak Derneği tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Boşnak Gençliği Zirvesi'ne katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, zirvede Trakya Üniversitesini Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli, Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Sabri Can Sannav ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Gürgendereli temsil etti.

Türkiye ve Balkan coğrafyasından akademisyenleri, kurum temsilcilerini ve gençleri bir araya getiren zirvede, Boşnak kimliği, tarihi, dili ve edebiyatının yanı sıra kültür diplomasisi, gençlik, spor, yapay zeka ve sosyal medya konuları ele alındı.

Panel ve oturumlarda Bosna Hersek ve Boşnak toplumunun tarihi ve kültürel birikimi ile gençlerin gelecekteki rolü üzerinde duruldu.

Heyet, program kapsamında Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ile de bir araya gelerek ortak çalışmalar ve iş birliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Heyet ayrıca farklı kurum ve kuruluşların temsilcileriyle görüşerek Balkanlara yönelik akademik çalışmalar, kültürel ilişkiler ve uluslararası iş birliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunarak zirveyi tamamladı.

Kaynak: AA
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