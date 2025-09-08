Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesini kazanan hekim adayları beyaz önlüklerini törenle giydi.

Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Beyaz Önlük Giyme Töreni"nde teknolojinin her geçen gün geliştiğini söyledi.

Bilimde yapay zeka çalışmalarının ön plana çıktığına işaret eden Hatipler, şunları kaydetti:

"Yapay zeka hekimliğin kaybettiği en değerli şeyi yani zamanı hekime geri vermek için çok büyük bir fırsat yaratacaktır. Şöyle düşünün bir hastanın tüm tahlil sonuçlarını geçmiş raporlarını ve genetik verilerini saniyeler içinde analiz edip size olası teşhisleri ve tedavi seçeneklerini sunan bir asistanınız var.

Bu yüzden yapay zekayı bir rakip görmekten ziyade dijital bir stetoskop olarak, en akıllı ve en yorulmaz bir asistan olarak görmelisiniz."

Hatipler, hekim adayı öğrencilerin yapay zekayı asistan olarak kullanmalarının kendilerine katkı sağlayacağını vurguladı.

İngilizlerin İstanbul'u işgaline direnen tıbbiyelilerin sembol ismi Tıbbiyeli Hikmet Boran'ın vatan sevgisinden örnekler veren Hatipler, fiilen savaşların yerini alan teknoloji, bilgi, veri savaşlarında geçmişten şimdiki tıbbiyelilerin daha güçlü olduklarını ifade etti.

"Sizden beklenen Tıbbiyeli Hikmet'in o sarsılmaz vatan sevgisi, boyun eğmez cesareti ve yüksek ahlakıyla günümüzün bu güçlü araçlarını insanlığın ve yüce milletimizin iyiliği sağlığı ve refahı için kullanmanızdır." diyen Hatipler fakülteye birincilikle yerleşen Hasan Barkın Nayir'e beyaz önlük giydirdi.

Törende 261 hekim adayı beyaz önlük giydi.

Törene, Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Ahmet Muzaffer Demir, Eylem Bayır ve Mustafa Tan ile akademisyenler, öğrenciler, veliler katıldı.

Öte yandan törende salonda fenalaşan iki öğrenciye tıp fakültesi öğretim üyeleri müdahale etti.