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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kafesi Açıldı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kafesi Açıldı
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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hastalar, hasta yakınları ve personel için yeni bir kafe olan 'Kafe Karamel' düzenlenen törenle hizmete girdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, kafenin vatandaşlar ve çalışanlar için dinlenme alanı sağlayacağını belirtti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kafesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hastaneye başvuran hasta, hasta yakınları ve görev yapan personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hastanenin protokol girişinde kafeterya oluşturuldu.

"Kafe Karamel"in açılışına Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, üniversitenin ve hastanenin yöneticileri, öğretim elemanları, hasta ve hasta yakınları katıldı.

Hatipler, törende yaptığı konuşmada, hastanede vatandaşlar ve çalışanlara nezih bir zaman geçirme ve dinlenme alanı kazandırmak için çaba harcadıklarını belirtti.

İşletmeciliğini Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının yapacağı kafe 08.00 ila 23.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Dünya Çocuk Hakları Günü

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında, dünyada her yıl 5 milyon çocuğun 5 yaşını doldurmadan öldüğünü belirtti. Gazze'de 1 yıl içerisinde öldürülen çocuk sayısının 18 bini aştığını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Doğu Türkistan'daki çocukların akıbetini bilmiyoruz. Bu ölümlerin duracağına ilişkin somut adım atılmış değil. Dünya genelinde çocukların hakları geçmişe oranla iyileşmesine rağmen ülke ve bölgeler arasında ciddi uçurumlar vardır. UNICEF'in verdiği rakamlara göre halen her yıl 5 milyon çocuk 5 yaşını doldurmadan yaşamını yitirmekte, bu ölümlerin birçoğu ise maalesef temiz suya ve hijyen koşullarına ulaşamamaktan kaynaklanmaktadır.

Diğer taraftan, savaşlardan en çok çocuklar etkileniyor. Savaşta ailesini, yakınlarını kaybeden çocukların yaşadığı travma bir ömür hafızalarda kalmakta, aynı zamanda da yeni dramlara, yeni trajedilere vesile olmaktadır."

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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