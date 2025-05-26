Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi
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Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları, düzenlenen törenle mezuniyetlerini kutladı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, öğrencilerin Kovid-19 dönemindeki fedakarlıklarını vurgulayarak yeni mezunlara başarılar diledi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Üniversitenin Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, sağlık bilimleri alanında eğitim alan öğrencilerin özellikle Kovid-19 salgını döneminde gösterdikleri fedakarlıklarla önemli bir sınav verdiklerini söyledi.

Hatipler, Sağlık Bilimleri Fakültesinin dinamik ve topluma dönük yapısıyla önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Pandemi sürecinde bu fakülteden mezun olanların insan hayatını kurtarmak adına gösterdiği çaba her türlü takdirin üzerindedir. Bugün onların izinden gidecek yeni mezunlarımızı uğurlamanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Öğrencilerin dört yıl boyunca büyük emek harcadığını vurgulayan Hatipler, emanet alınan gençleri birer meslek sahibi olarak ailelerine teslim ettiklerini ifade etti.

Mezun öğrencilere de seslenen Hatipler, "Birkaç gün içinde sağlık profesyoneli olarak hayata atılacaksınız. Sizleri bekleyen bir hayat mücadelesi var, ancak buna hazırsınız. Bizim kültürümüzde gece zorlukları, gündüz ise umudu simgeler. Ömrünüz boyunca geceye yenilmeyin. Çünkü geceye yenilmeyen herkese bir şafak, bir güneş ve bir gün armağan edilir." diye konuştu.

Törende Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Erol ve fakülte ikincisi, beslenme ve diyetetik bölümü birincisi İlkinay Koyuncu da konuşma yaptı.

Meslek andının okunmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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