Trakya Üniversitesi Rektörü, yeni sözleşmeli personelle bir araya geldi

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitede çalışmaya başlayacak 78 sözleşmeli personelle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, Senato Salonu'ndaki toplantıda, üniversitenin ve Edirne'nin yeni personele hayırlı olmasını diledi.

Trakya Üniversitesinin büyük bir aile olduğunu belirten Tabakoğlu, "Bugün bu büyük aileye yeni katılan 78 çalışanımıza hoş geldiniz demek ve onların heyecanlarını, mutluluklarını paylaşmak için bir araya geldik. Onların katacağı dinamizm ve güçlü hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımız ve tüm Trakya Üniversitesi ailesi ile yeni değerler üretmeye, verdiğimiz hizmet ve eğitimlerin kalite çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Yardımcısı Halil Yükseloğlu ve daire başkanları yer aldı.

TÜ öğrencisi ses yarışmasında başarı elde etti

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1. sınıf öğrencisi Sena Gaye Yişilçeçen, Kocaeli'de düzenlenen ses yarışmasında başarı elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yişilçeçen, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışması'nda performans sergiledi.

Yarışmanın Kocaeli'de gerçekleştirilen Marmara bölge finallerinde, Sezen Aksu'nun Kurşuni Renkler adlı eserini seslendiren Yişilçeçen, popüler müzik dalında Marmara bölge ikincisi oldu.