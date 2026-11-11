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Trakya Üniversitesi öğrencileri Edirne'de yangın alanına fidan dikti

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Trakya Üniversitesi öğrencileri Edirne'de yangın alanına fidan dikti
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Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ve öğrenciler, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde fidan dikim etkinliğine katıldı. Etkinlikte geçen yıl orman yangınlarından etkilenen alanlara fidan dikildi.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ve öğrenciler, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliğince "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy'de düzenlenen etkinlikte, geçen yıl orman yangınlarından etkilenen alanlara fidan dikildi.

Üniversite bünyesinde yeni kurulan Orman ve Ağaçlandırma Topluluğunun üyeleri, Rektör Yardımcısı Tan ile birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in de katıldığı etkinlikte, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA
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