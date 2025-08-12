Trakya Üniversitesi'ne TÜBİTAK'tan Destek

Trakya Üniversitesi'ne TÜBİTAK'tan Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinin projeleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek almaya hak kazandı. Rektör Hatipler, akademisyenleri tebrik etti ve başarılarının toplum ve bilim dünyasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinin projeleri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hatipler, Mühendislik Fakültesi akademisyenlerini makamında kabul etti.

Üniversitenin araştırma ve proje üretme kapasitesini her geçen gün artıran bu tür başarıların, hem bilim dünyasına hem de topluma önemli katkılar sağlayacağını belirten Hatipler, projelerde emeği geçen tüm akademisyenleri kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Ziyarette Prof. Dr. Yalçın Kaya, Prof. Dr. Gökhan Kaçar, Prof. Dr. Semra Hasançebi, Dr. Öğr. Üyesi Sevil Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Güzin Tunca Alparslan ve Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kamer yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı

Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e tarihi müjde

Arda Güler'e tarihi müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.