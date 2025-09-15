Trakya Üniversitesi'nde Yeni Amfiler Açıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yeni yapılan amfi katının açılış törenine katıldı.

Yılmaz, törende Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrencilerin derslerini artık yeni yapılan amfilerde yapacağını belirtti.

Öğrencilerin sağlıklı ve güzel ortamlarda eğitim aldıklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Güzel bir planlamayla güzel bir mekan açılışını gerçekleştiriyoruz. Elbette burada sizlerin alacağı eğitim sürecinde güzel hatıralarınız geçecek. Amfilerde hocalarınızın sesleri kulaklarınızda yankılanacak. Buradan almış olduğunuz eğitimle, ülkemizdeki insanların sağlığına hizmet edeceksiniz. Bu mekanı sadece dört duvardan ibaret bir mekan açılışı olarak görmemek lazım, aslında burayı insanlara hizmet eden insanları yetiştiren bir mekan olarak görmek lazım. O zaman bu mekanın kıymeti ve değeri daha da artmış oluyor."

Yılmaz, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler olmak üzere amfilerin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Trakya Üniversitesi'nin Edirne'nin gözbebeği olduğunu ifade eden Aksal, "TÜ'nün akademik olarak her gün daha iyiye gitmesini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bugünde bu açacağımız yeni amfilerde Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerimizi çok daha iyi mekanlarda yetiştireceğiz. Ben hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

TÜ Rektörü Hatipler de amfilerin yapımını çok kısa bir sürede tamamladıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından amfilerin açılış kurdelesi kesildi.