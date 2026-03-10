Haberler

Edirne'den kısa kısa

Güncelleme:
Trakya Üniversitesi'nde 2028-2032 yıllarını kapsayan yeni stratejik plan hazırlık sürecinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, beş yıllık yol haritasının oluşturulacağını belirtti.

Trakya Üniversitesinde 2028-2032 yıllarını kapsayan yeni stratejik plan hazırlık sürecine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Rektörlük Senato Salonu'ndaki toplantının açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, üniversitenin önümüzdeki beş yıllık yol haritasını şekillendirecek stratejik plan hazırlık sürecinin başladığını belirtti.

Toplantı kapsamında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Cansu Avcı tarafından "2028–2032 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları" başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.

Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Güngör İlkiz Yüksel ise stratejik plan sürecinde kullanılacak sisteme ilişkin teknik bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıya rektör yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

Büyükaltıağaç köyünde iftar verildi

Meriç'in Büyükaltıağaç köyünde iftar programı düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, iftara öncesi Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç, vatandaşlarla sohbet ederek ramazanın birlik ve beraberlik ruhunu paylaştı.

İftara Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

TÜ'de panel düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Güçlü Kadınlar, Umutlu Yarınlar: Kadının Güçlendirilmesi Paneli düzenlendi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. İsmail Hakkı İnan Konferans Salonu'ndaki panele Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nihan Ertan, Edirne Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanı Zeliha Yıldız Karaman ile Edirne Barosu avukatları Ayşenur Çalışkanlar Aşılıoğlu ve Özge Gündüz Hazır konuşmacı olarak katıldı.

Panelde Ertan, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sosyal Hizmet Uygulamaları Bilgilendirmesi", Hazır "Hukukumuzda Kadının Yeri", Aşılıoğlu da "Israrlı Takibin Hukuki Boyutu", Zeliha Yıldız Karaman ise "İŞKUR Hizmetleri ve Kadının Güçlendirilmesi" konularında sunum yaptı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
500

