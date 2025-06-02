Trakya Üniversitesi Keşan MYO Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Trakya Üniversitesi Keşan MYO Mezuniyet Töreni Düzenlendi
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Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 120 öğrenci için düzenlenen mezuniyet töreninde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, öğrencilerin etik değerler ve sorumluluk bilinciyle donatılmasının önemine vurgu yaptı.

Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulundan mezun olan 120 öğrenci için tören düzenlendi.

Yüksekokulun bahçesinde düzenlenen törende konuşan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, öğrencileri yalnızca mesleki bilgiyle değil, etik değerler ve sorumluluk bilinciyle donatmayı hedeflediklerini söyledi.

Üniversite mezunlarının Türkiye'nin kalkınmasında önemli roller üstleneceğine inandıklarını belirten Tan, "Ailelerin ve hocalarımızın büyük emekleriyle şekillenen bu başarıyı hep birlikte kutlamaktan gurur duyuyorum. Hepinizin yolu açık, geleceği parlak olsun." dedi.

Keşan MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü de mezun öğrencilerin bilgi, beceri ve deneyimle donatıldığını ifade etti.

Okul birincisi Ayşegül Kızılkaya da konuşmasında mezuniyetin sadece akademik değil, aynı zamanda kişisel bir gelişim sürecinin de göstergesi olduğunu vurguladı.

Tören, mezun öğrencilere plaket ve belgelerinin verilmesinin ardından meslek andının okunması ve kep atma seremonisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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