Trakya Üniversitesi heyeti, Karadağ Başmüftüsü Rifat Feyziç'i ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Enes Turbic ve Öğr. Gör. Nurgül Sarsılmaz'ın yer aldığı heyet Karadağ ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yanı sıra Trakya Üniversitesi'nin Balkanlar'daki vizyonu ve Balkan Üniversiteler Birliği'nin faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Trakya Üniversitesinin Balkanlar'da yapabileceği katkılar ve gelecekteki iş birlikleri ele alındı.

Rektör Tabakoğlu, ziyaretin önemine vurgu yaparak, "Trakya Üniversitesi olarak, Karadağ'daki kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Feyziç ise Trakya Üniversitesinin çalışmalarını takdirle izlediğini belirterek, nazik ziyaretleri için Trakya Üniversitesi heyetine teşekkür etti.

-Trakya Üniversitesi heyeti, Karadağ Üniversitesinin 50. Yıl kutlamalarına katıldı

Karadağ Üniversitesi, 50. yılını törenle kutladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ve Başbakan Milojko Spajic'in de katıldığı törene, Trakya Üniversitesinden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu özel davetli olarak iştirak etti.

Etkinlik, Podgoritsa'da gerçekleştirildi. Dijital bir fotoğraf sergisiyle başlayan törende, üniversitenin geçmişi ve başarılarına dair video gösterimleri ve müzik dinletileri yer aldı.

Karadağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vladimir Bozovic, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin 50 yıl önce kurulmasına rağmen ilk günkü heyecanını koruduğunu vurguladı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ise eğitimin toplumsal gelişme için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, üniversitenin 50. yılını kutladı ve eğitimde atılan olumlu adımları desteklediğini belirtti.

Tören sırasında, Trakya Üniversitesi heyeti, Karadağ Üniversitesi Rektörü Bozoviz ile bir araya geldi. Rektör Tabakoğlu, Balkan Üniversiteler Birliği üyesi Karadağ Üniversitesinin 50. yılını kutlayarak, bundan sonraki süreçte birlikte çalışma fırsatlarını değerlendirmek üzere iş birliği çağrısında bulundu.

Törende, bölge rektörleri ile yapılan görüşmelerde, potansiyel iş birlikleri, ortak projeler ve akademik değişim programları gibi konular ele alındı. Bu görüşmeler, Balkan coğrafyasındaki üniversiteler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçladı.

Bu arada Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu Karadağ Büyükelçisi Barış Kalkavan'ı da ziyaret etti.

-Avukatlar yarıştı

Edirne Barosu stajyer avukatları Kurgusal Duruşma Yarışması bölge elemelerinde ikinci oldu.

Türkiye Barolar Birliği himayesinde düzenlenen yarışmanın Marmara Bölgesi elemeleri, Çanakkale Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne barolarından avukatlar hukuk bilgilerini yarıştırdı.

Edirne Barosundan stajyer avukatlar Harun Gürel, Ceyda Dikmeşe, Esmanur Bilim, Sadun Gürkan'ın oluşturduğu ekip, yarışmada Kocaeli Barosunun ardından ikinci oldu.