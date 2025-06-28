Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi
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Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mezun olan öğrenciler için düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, mezunları tebrik ederek başarı diledi. Tören, dereceye giren öğrencilere plaket ve diplomalarının verilmesiyle sona erdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karaağaç Yerleşkesi'nde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Mezunların aklın, bilimin ve sanatın ışığını rehber edinmelerini tavsiye eden Bayır, gerçek başarının ancak değer oluşturarak kazanılabileceğini belirtti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baybora Temel ise mezunların sektörü yakından gözlemlemelerini, analiz etmelerini ve sağduyularına güvenmelerini istedi.

Trakya Üniversitesi'nden mezun bireylerin özgüvenle hareket etmesi gerektiğini belirten Baybora, mezunlara başarı diledi.

Tören, dereceye giren ve mezun olan öğrencilere plaket ve diplomalarının verilmesiyle devam etti. Meslek adının okunması ve kep atılmasının ardından mezuniyet sergisi açıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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