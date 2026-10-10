Trakya Üniversitesi Edirne Dijital Kent Arşiv Merkezi çalışmalarını değerlendirdi

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Trakya Üniversitesinin "Meriç'in Zamansız Yolculuğu" projesiyle hayata geçirilecek Edirne Dijital Kent Arşiv Merkezi çalışmaları değerlendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre proje kapsamında, Kaleiçi'ndeki İtalyan Kilisesi ve Ek Binaları Yerleşkesi'nin Edirne Dijital Kent Arşiv Merkezi olarak yeniden işlevlendirilmesine yönelik çalışmalar rektörlükte gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığında düzenlenen toplantıda, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Şule Yılmaz Erten, projenin hedefleri, kapsamı ve tarihi yapıda yürütülen yenileme çalışmaları hakkında bir sunum yaptı.

Erten, projenin mevcut durumuna ilişkin bilgi vererek sonraki aşamalarda izlenecek yol haritasını paylaştı.

Rektör Hatipler de projenin Kaleiçi'ndeki tarihi yapının korunarak yeniden işlevlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Edirne Dijital Kent Arşiv Merkezinin kentin kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol üstleneceğini ifade eden Hatipler, projenin turizm potansiyelinin geliştirilmesine ve üniversite-kent iş birliğinin güçlendirilmesine de katkı sunacağını vurguladı.

Toplantıda projenin sonraki aşamalarına ilişkin görüş alışverişinde de bulunuldu.

Kaynak: AA