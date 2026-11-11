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Trakya Üniversitesi 2013'ten beri uygulanan radyoaktif iyot tedavisini tanıttı

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Trakya Üniversitesi 2013'ten beri uygulanan radyoaktif iyot tedavisini tanıttı
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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında 2013'ten bu yana uygulanan yataklı radyoaktif iyot tedavisi tanıtıldı. Toplantıda dört yataklı Radyoaktif Tedavi Odası hakkında bilgi verildi, tiroit ve prostat kanserinde modern yöntemlerin kullanıldığı belirtildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında, 2013 yılından bu yana uygulanan yataklı radyoaktif iyot tedavisi ve kanser hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan ileri teknoloji yöntemler tanıtıldı.

Tıp Fakültesi Dekanlığında düzenlenen toplantıda, nükleer tıp alanındaki görüntüleme ve tedavi yöntemleri ile dört yataklı Radyoaktif Tedavi Odası hakkında basın mensuplarına bilgi verildi.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Nükleer Tıp Anabilim Dalının Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olduğunu belirterek, dünyada uygulanan birçok tanı ve tedavi yönteminin merkezde başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Sarıkaya, radyoaktif iyot tedavisinin özellikle tiroit kanserinde cerrahi müdahale sonrasında uygulandığını belirterek, hedefe yönelik radyoaktif maddelerle hastalıklı hücrelerin tedavi edilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Öğretim üyeleri Prof. Dr. Funda Üstün ve Dr. Ülkü Korkmaz Kara da tedavilerin multidisipliner yaklaşımla yürütüldüğünü, tiroit ve prostat kanseri başta olmak üzere farklı kanser türlerinde modern yöntemlerin kullanıldığını kaydetti.

Toplantı, basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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