Trakya Üniversitesi öğrencileri, Baykar Test ve Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi Programı öğrencileri, Keşan'daki Baykar Test ve Eğitim Merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı ile Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İğdi Şen rehberliğinde gerçekleştirilen teknik geziye katılan 37 öğrenci, havacılık sektöründe kullanılan ileri teknolojileri sahada gözlemleme imkanı elde etti.

Gezi kapsamında merkezin uçuş pisti, bakım hangarı, veri analiz odası ve simülasyon ünitelerini gezen öğrenciler, Akıncı, TB2 ve yeni geliştirilen insansız hava araçlarının üretim ve test süreçleri hakkında bilgi aldı.

Uçuş öncesi kontroller, arıza tespit yöntemleri ve test protokollerine ilişkin uygulamalı anlatımların yapıldığı programda, bir İHA'nın montaj aşamasından uçuşa hazır hale gelmesine kadar geçen süreçte teknik personelin üstlendiği görevler öğrencilere aktarıldı.

Öğrenciler ayrıca, daha önce Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Programı'ndan mezun olarak Baykar bünyesinde görev yapan mezunlarla bir araya gelerek mesleki deneyimlerini dinleme ve kariyer planlamalarına yönelik bilgi alma fırsatı buldu.