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Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya kesimi için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli (30-60 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

TRAKYA İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya kesimi için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli (30-60 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya Bölgesi Kırklareli Tekirdağ Doğal Afet Hava Durumu Güncel Haberler

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