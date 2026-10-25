Trakya'daki çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimi için 15 sandıkta oy kullanıyor

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi için sandık başına gitti.

Seçim için 15'i Trakya'da olmak üzere Türkiye'de 78 sandık kuruldu.

Edirne'deki Bulgaristan Başkonsolosluğunda oylar kullanılmaya başlandı.

Oy kullanma işlemi öncesi görevliler, vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA muhabirine, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin başladığını söyledi.

Edirne'de oy kullanma işleminin Bulgaristan Başkonsolosluğunda gerçekleştirildiğini belirten Güneş, soydaşların 20.00'ye kadar oy kullanabileceklerini ifade etti.

Kırklareli

Kırklareli'nde de Babaeski ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan sandıkta çifte vatandaşlar oylarını kullandı.

Merkeze erken saatlerde oy kullanmak için gelenler yoğunluk oluşturdu.

Bazı seçmenler, oy verme işleminin başlamasını beklerken bazıları da listelerde isimlerini kontrol etti.

Oyunu kullanan Zülfettin Hacıoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için sandık başına geldiklerini söyledi.

Vatandaşlık görevlerini yaptıklarını dile getiren Hacıoğlu, Bulgaristan'ın demokrasisi için tüm vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Bu seçimin önemli olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, "Maalesef siyasi olaylar var. Bulgaristan'ın kendi siyasi yörüngesini belki belirleyecek. Bulgaristan'da demokrasinin gelişmesi için demokrat bir adayın kazanması." diye konuştu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da 50.Yıl Ortaokulu'nda kurulan sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirildi.

Vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya geldiğini belirten Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA