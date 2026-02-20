Trakya'da ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar, ramazanın ilk cuma namazını kıldı.

Edirne'de cemaat, ramazanın ilk cuma namazını kılmak için selatin camilerde yoğunluk oluşturdu.

Restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi'nde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

Yaklaşık 4 yıl süren çalışmaların ardından yeniden ibadete açılan cami, vatandaşların yoğun katılımıyla doldu.

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'ne gelenler, tarihi mabette saf tuttu.

İl Müftüsü Ercan Aksu, namaz öncesinde cemaate vaaz verdi.

Aksu, ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, ibadetlerin önemine değindi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde Osmanlının Balkanlar'daki ilk eseri Hızırbey Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde cemaat, cuma namazı için saf tuttu.

Bazı vatandaşlar cami içinde yer bulamayınca namazlarını avluda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, vaazında ramazanın gelmesiyle manevi sevincin arttığını belirtti.

Tekirdağ'da da vatandaşlar, on bir ayın sultanı ramazanın ilk cuma namazını kılmak için Rüstem Paşa Camisi'ni doldurdu.