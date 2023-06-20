Trakya'da Lavanta Hasadı Başladı

TRAKYA'da, 8 yıl önce ilk kez Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen ve aradan geçen süreçte bugün ekim alanı 3 bin 600 dekara ulaşan lavantada, hasat mesaisi başladı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, ülke genelinde 47 bin dekara ekilen lavantada 5 yılda Türkiye'nin kendine yeter duruma geleceğini belirterek, "Ülkemizde de yapılan istatistiklere baktığımızda 5-6 ton civarında ihtiyacımız var. Yurt içi ihtiyacı zamanla kendi üreticilerimiz tarafından karşılanacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Bulgaristan'dan fidesi getirilerek, 8 yıl önce Edirne'de ekimine başlanan lavanta, üreticinin alternatif bitkisi oldu. Her geçen gün ekimi artan ve Trakya bölgesinde 3 bin 600 dekar alana ulaşan lavanta, haziran ayında çiçek açarak tarlaları mor renge boyuyor. Kokusuyla rahatlık veren lavanta, başta Edirne olmak üzere, bölgede agro turizmin başlamasına neden oldu. Haziran ayında çiçeği açan lavanta için Edirne Valiliği öncülüğünde, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 'Lavanta Tarla Günleri' düzenleniyor. Bu yıl 18- 20 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ve festival havasında geçen 'Lavanta Tarla Günleri'ne İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli gibi çevre illerin yanı sıra, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen binlerce yerli ve yabancı turist, tarlalarda hatıra fotoğrafı çekilerek kent ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor.

Lavanta üretiminin Trakya'da 8 yılda 3 bin 600 dekar ekime ulaşıldığını belirten Tülek, "İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi kapsayan Trakya bölgesi genelinde ise 3 bin 600 dekar ekim var şu anda. Ülke genelinde ise 47 bin dekar civarında bir ekim mevcut. Şu anda bizim ürettiğimiz 'Lavandula Angustifolia' türü üzerinden baktığımızda en önemli üretici Bulgaristan. Orada 200 ton civarında bir üretim söz konusu yılda. Ülkemizde de yapılan istatistiklere baktığımızda 5-6 ton civarında ihtiyacımız var. Yurt içi ihtiyacı zamanla kendi üreticilerimiz tarafından karşılanacak. İthalat değil de direkt üreticilerimizden olması daha anlamlı ve sağlıklı olacak. Şu andaki ekim alanlarını ve bunların önümüzdeki yıllarda üretime ve uçucu yağa elde etmeye geçeceğini düşündüğümüzde ülke ihtiyacını karşılayacak durumda olacaktır. Önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde, bu şekilde giderse, önemli bir üretim alanına ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.