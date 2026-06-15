Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Jandarma'nın 187. yılı kutlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ermiş, yaptığı konuşmada, mensubu olmaktan gurur duydukları Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip teşkilatın, kuruluşundan bugüne kadar yüce Türk milletinin engin sevgi ve güvenine mahzar olduğunu ifade eden Ermiş, "Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlığındayız." dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'nın mesajının okunduğu program, Lozan Caddesi'ndeki Jandarma Şehitliği'nin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Tekirdağ'da da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

Törenin ardından Güngör ve jandarma personeli, şehitliği ziyaret edip dua etti.

Kırklareli'nde de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törende, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk tarafından anıta çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Eskitürk, törende yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.