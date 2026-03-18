Trakya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla törenler düzenlendi

Trakya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla törenler düzenlendi
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenler düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenler düzenlendi.

Edirne'de Asker Hastanesi Şehitliği'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Vali Yunus Sezer, şehitlik defterini imzalayarak şehitliğin Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlığın simgesi olduğunu ifade etti.

Törene milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Kırklareli Şehitliği'ndeki törende de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çelenk sunuldu.

Vali Uğur Turan, Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihine yön veren bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Tören, şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Tekirdağ'da ise Valilik'teki törende çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Recep Soytürk, Çanakkale'de kazanılan zaferin milletin fedakarlık ve cesaretinin en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

Programlar, gün boyu düzenlenen çeşitli etkinliklerle sürdü.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
