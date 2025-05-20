Traktör Kazasında 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Traktör Kazasında 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki Nur B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Paşaören Mahallesi'ndeki bir tarlada 7 yaşındaki Nur B., babası Mehmet B. idaresindeki traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
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