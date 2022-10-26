Trafikte yeni dönem başlıyor! Kazaya karışan araçlara özel denetim yapılacak, kaza yapan sürücüye de ders verilecek

İçişleri Bakanlığı trafikte yeni dönemi başlatmak için kolları sıvadı. Trafik kazası ve ölümlerin en aza indirilmesi için 80 milyon araç ve sürücüye hedef planlı denetimler kapsamında trafik denetimi yapılacak. En çok kaza yapan kusurlu 5 bin sürücüye sürüş kuralları dersi verilecek. Kazalara karışan araçlara göre özel denetimler yapılacak.

İçişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığının 2023'e ilişkin Yıllık Programı doğrultusunda belirlediği yeni hedef ve uygulamalar kapsamında, trafik kazası kaynaklı can kayıplarının en aza indirilmesi için yeni denetim ve eğitim uygulamaları hayata geçirilecek.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığının 2023'e ilişkin Yıllık Programından derlediği bilgilere göre, güven ve huzur ortamının sağlanması, güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinliğin artırılması, güvenlik birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Son yıllardaki uyuşturucuyla mücadele, sanal güvenlik ve diğer alanlara ilişkin verilerin paylaşıldığı programda, trafik güvenliğiyle ilgili tedbirlere de yer verildi.

Buna göre;