Trafikte tartışma sonucu motosikletli kurye bıçaklandı

Bursa İnegöl'de trafikte tartışan bir motosikletli kurye, kavgayı ayırmak isteyen bir kişi tarafından bıçaklandı. Olayın ardından baba-oğul şüpheliler emniyete teslim oldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafikte tartıştıkları motosikletli kuryeyi darbeden, kavgayı ayırmak isteyen Nazım Güven Ö.'yü (23) de bıçakla yaralayan Emirhan A. (18) ile babası Ersin A. (46) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emirhan A.'nın, ifadesinde, "Biz kavga ederken ayırmaya gelip bize saldırdılar. Ben de zor durumda kaldığım için bıçaklamak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yeşilbarış Sokak Park Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte 16 ATZ 689 plakalı motosikletin sürücüsü kurye Furkan Y. (27) ile 16 AVE 142 plakalı otomobilin sürücüsü Ersin A. arasında yer vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Ersin A., otomobiliyle önüne geçtiği motosikleti durdurdu. Araçtan inen Ersin A. ve oğlu Emirhan A., kurye Furkan Y.'yi dövmeye başladı. Mahalleli kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmak istedi. Ancak bu sırada Emirhan A., elindeki bıçakla kavgayı ayırmaya çalışan Nazım Güven Ö.'yü (23) göğsünden yaraladı.

Nazım Güven Ö.'yü bıçaklayan Emirhan A.'nın ise "Biz kavga ederken ayırmaya gelip bize saldırdılar. Ben de zor durumda kaldığım için bıçaklamak zorunda kaldım" dediği öğrenildi. Baba ile oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.