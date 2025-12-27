Trafik tartışmasında hafif ticari aracına sopayla saldırılan sürücüsü, 3 araca çarptı; o anlar kamerada

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde trafik tartışmasında hafif ticari aracına sopayla saldırılan sürücüsü, taksi, özel halk otobüsü ve otomobile çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen iki kişi, trafik tartışmasında ellerindeki sopalarla hafif ticari araca saldırdı. Bunun üzerine geri manevra yapan hafif ticari aracın sürücüsü, taksiye ve özel halk otobüsüne çarptı. Daha sonra ileri yönde ilerleyen sürücü, bir otomobile çarptı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.