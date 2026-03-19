Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Mehmet Yıldız, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi.
Mehmet Yıldız'ın cenazesi, Karaadilli beldesine getirildi.
Öğle vakti kapalı pazar yerinde kılınan namazın ardından Yıldız'ın cenazesi, belde mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Yıldız'ın ailesinin yanı sıra il ve ilçe protokolü, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Şanlıurfa'da dün devrilen otomobildeki uzman çavuş Yıldız hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise yaralanmıştı.
