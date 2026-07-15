Karadeniz'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları

Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Ordu ve Artvin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliklerde anma programı düzenlendi.

Vali Tahir Şahin, Akçaabat ve Yomra ilçelerindeki 15 Temmuz şehitleri Samet Uslu ve Sedat Kaplan'ın mezarlarına ziyarette bulundu, İlhan Dağdaş'ın ailesi ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Ayrıca İskenderpaşa Camisi'nde şehitler için mevlit okundu.

Vali Şahin, yaptığı açıklamada, milletin temiz iradesine saldıracak bütün oluşumlara karşı her zaman dimdik durmaya devam edeceklerini söyledi.

Programlara, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bayburt

Bayburt'ta, Genç Osman Şehitliği'nde düzenlenen, Vali Mustafa Eldivan ve Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'in katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Protokol üyeleri, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Öte yandan, Bayburt Belediyesi tarafından tarihi Taşhan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretlerinde bulunuldu.

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve protokol üyelerinin katılımıyla Emirler Mezarlığı'ndaki şehit mezarlarını ziyaret etti.

Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, mezara karanfil bırakıldı.

Fatih Parkı'nda ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Ordu

Ordu Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Muammer Erol'un şehitlik şeref defterini imzaladığı tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın dua ettiği programda, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sercan Baş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Baro Başkanı Birsen Uçar, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan İl Müftülüğünce Aziziye Camisi'nde şehitler için mevlit okundu. Vali Erol, daha sonra Efirli Jandarma Sosyal Tesisleri'nde 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Artvin

???????Artvin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında şehitlik ziyaretinde bulunuldu.

Vali Turan Ergün, beraberinde Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Ethem Aydın, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Uğur Başkonak, İl Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu Garnizon Şehitliği'ndeki şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Anma programında şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.