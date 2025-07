Trabzon, Rize ve Bayburt'ta eğitimlerini tamamlayan 579 polis adayı mezun oldu

Trabzon, Rize ve Bayburt'taki Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 579 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 31. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, mezun olan öğrenciler için bugünün sadece bir eğitimin sonu olmadığını belirtti.

Polis olmanın sadece suçla mücadele etmek olmadığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milletin gönlünde yer etmektir. Sizlerden beklentimiz büyük. Bu necip millete, bu bayrağa, bu devlete yakışır bir şekilde görev yapmanızdır. Sizlerden istediğimiz şey güç kullanmaktan önce aklı kullanmak, önce insan kalmak sonra kanun adamı olmaktır. Her kararınızda adaleti, her davranışınızda vicdanı, her adımınızda millet sevgisini rehber edinmelisiniz. Bu vesileyle bu yolda şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Yolunuz açık, yüreğiniz cesur, vicdanınız temiz olsun. Rabbim sizi her daim korusun, milletimizin duası her zaman sizinledir."

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere diplomaları ve ödülleri, Vali Yıldırım tarafından verildi.

Duaların ardından 192 polis adayı yemin ederek mezuniyet sevinci yaşadı.

-Bayburt

Bayburt'ta ise 202 polis adayı mezun oldu.

POMEM bahçesinde törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende dönem birincisi Yavuz Koşar, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Belediye Başkanı Mete Memiş, burada yaptığı konuşmada, donanımlı ve disiplinli gençlerin polis olarak yetişmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Mezun polislerin devlet ve millet adına büyük fedakarlıklar yapacağını dile getiren Memiş, "Sizler biz rahat uyuyalım diye uykusuz kalacaksınız. Bizim çocuklarımız sokaklarda rahat yürüsünler diye siz rahatsız olacaksınız. Onun için her zaman sizlere minnettar olacağız." dedi.

POMEM Müdürü Cahit Durmaz ise disiplinli ve yoğun bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerini meslek hayatına uğurlamanın gurunu yaşadıklarını söyledi.

Her birinin devletin güvenliği ve milletin huzuru için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade eden Durmaz, büyük bir özveriyle görev yapacaklarına yürekten inandığını sözlerine ekledi.

Tören, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete ve Vali Yardımcısı Yunus Coşkun'un dereceye girenlere ödüllerini vermesi, yemin ve kep atma töreniyle sona erdi.

Rize

Rize'de eğitimlerini tamamlayan 185 polis adayı için Kalkandere Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende dönem birincisi polis adayı İbrahim Durusoy, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaptığı konuşmada, yemin töreninin sadece sembolik bir davranıştan ibaret olmadığını söyledi.

Mezun olan polis adaylarının emniyet teşkilatının yeni neferleri olacağını belirten Baydaş, şöyle devam etti:

"Emniyet teşkilatımızın bugün teşkilata katılan kıymetli mensupları, yaklaşık on aydır burada gördüğünüz eğitimle artık vatanın her bir tarafında hizmete hazırsınız. Sokaklarında polis memurunun dolaşıyor olması devletin devlet olma nişanelerinden bir tanesidir. Sizler varsanız, sizler caydırıcı olarak görünüyorsanız Türkiye Cumhuriyeti devleti dimdik ayakta demektir. Mezuniyetiniz bugün devlete ve millete güç vermiştir güç verecektir."

Dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından 185 polis adayı yemin ederek töreni tamamladı.

Törene, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Şengül, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, davetliler ile polis adaylarının aileleri katıldı.