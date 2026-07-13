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Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem

Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem
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Hayatını kaybeden ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın, ölümünden yaklaşık bir saat önce Donald Trump ile Ukrayna savaşı, Rusya'ya yaptırımlar ve İran'ı görüştüğü ortaya çıktı. Axios'un haberine göre Graham, görüşmenin ardından, "Şu anda ölemem. Hâlâ Rusya'ya karşı yaptırımları geçirmem, İran'la uğraşmam ve İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yardım etmem gerekiyor." diyerek şaka yaptı. Kısa süre sonra yaşamını yitiren Graham'ın son sözleri gündem oldu.

  • Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ölümünden önce Donald Trump ile yaptığı son telefon görüşmesinde Ukrayna savaşı, Rusya'ya yaptırımlar ve İran'a olası askeri operasyonları ele aldı.
  • Graham, görüşme sonrası çevresindekilere 'Şu anda ölemezim' diyerek espri yaptı ve Rusya'ya yaptırımlar, İran ve İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesi gibi işleri olduğunu söyledi.
  • Graham, telefon görüşmesinden kısa süre sonra hayatını kaybetti; ön bulgulara göre ölüm nedeni aort yırtılması olarak bildirildi.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümünden önce Donald Trump ile yaptığı son telefon görüşmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Axios'un haberine göre Graham, görüşmenin ardından yaptığı espriyle dikkat çekti.

TRUMP İLE SON KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümünden önce ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı son telefon görüşmesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Axios'un haberine göre Graham ile Trump, telefon görüşmesinde Ukrayna'daki savaş, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar içeren yasa tasarısı ve İran'a yönelik olası ABD askeri operasyonlarını ele aldı.

"ŞU ANDA ÖLEMEM" DİYEREK ŞAKA YAPTI

Habere göre görüşmenin ardından Graham, kendisini iyi hissetmediğini dile getirdi. Buna rağmen önce planlanan televizyon yayınına çıkmayı, ardından gerekirse tıbbi yardım almayı düşündüğünü söyledi.

Kaynaklara göre Graham, o sırada çevresindekilere esprili bir dille, "Şu anda ölemezim. Hâlâ Rusya'ya karşı yaptırımları zorla geçirmem, İran'la uğraşmam ve İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yardım etmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KISA SÜRE SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Graham, söz konusu görüşmeden kısa süre sonra hayatını kaybetti. Senatörün ofisi ölüm nedenini ilk etapta "kısa süreli ve ani gelişen rahatsızlık" olarak açıklarken, daha sonra ABD basınında yer alan ön bulgulara göre ölüm nedeninin aort yırtılması olduğu bildirildi. Nihai adli tıp raporunun ise tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

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