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Trabzon Of Kaymakamı Akça, İsmail Yıldırım İlkokulu'nda yeni eğitim yılını kutladı

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Trabzon Of Kaymakamı Akça, İsmail Yıldırım İlkokulu'nda yeni eğitim yılını kutladı
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Of Kaymakamı Eşref Akça, İsmail Yıldırım İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerle buluştu ve yeni eğitim yılını kutladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu da rehberlik öğretmenlerinin katıldığı toplantıda rehberlik hizmetlerinin önemini vurguladı.

Trabzon'un Of Kaymakamı Eşref Akça, İsmail Yıldırım İlkokulu'nu ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Okul Müdürü Hikmet Turan ve öğretmenlerle bir araya gelen Akça, yeni eğitim öğretim yılını kutladı.

Öğretmenlerin önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Akça, "Siz değerli öğretmenlerimiz bizim için çok önemlisiniz. Okulunuzda çok güzel bir eğitim ortamı var. Bu anlamda da okul idaresini ve sizleri tebrik ediyorum. Bu zamana kadar yapmış olduğunuz çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

Öte yandan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu Salonunda düzenlenen, Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yıl Planlama ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Kabahasanoğlu, Of, Hayrat, Dernekpazarı, Çaykara, Sürmene, Köprübaşı ve Araklı ilçesindeki eğitim kurumlarında görevli rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerin yer aldığı toplantıda, rehberlik hizmetlerinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA
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