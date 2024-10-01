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Trabzon İHH Arama ve Kurtarma Ekibine Doğada Eğitim Verildi

Trabzon İHH Arama ve Kurtarma Ekibine Doğada Eğitim Verildi
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Trabzon İHH Arama ve Kurtarma ekibi, AFAD eğitmenleri tarafından doğada arama kurtarma teknikleri konusunda 2 gün süren eğitim aldı. Eğitim, ekip lideri ve yardımcılarının afetlere hazırlık ve müdahale becerilerini artırmayı hedefliyor.

Trabzon İHH Arama ve Kurtarma ekibine, doğada arama kurtarma eğitimi verildi.

Akçaabat ilçesinin Liva Düzlüğü mevkisinde hafta sonu gerçekleştirilen eğitime, 22 kişi katıldı.

Afad eğitmenleri ekibe, doğada arama ve kurtarma operasyonlarında kullanılan teknik malzemeler, ana emniyet noktası oluşturma, dinamik ve statik emniyet noktalarının oluşturulması, yüksekten sedye ile kazazede tahliyesi, haritalar, pusulalar ve GPS sistemi, arazide harita, pusula ve GPS uygulamaları konularında 2 gün eğitim verdi.

Ekip lideri Sami Üçüncü, bugüne kadar gerçekleştirdikleri ulusal ve uluslararası arama kurtarma çalışmalarının kısa sürede birçok bölgeye ve ülkeye yayıldığını, Türkiye'den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü niteliği kazandığını belirtti.

Ekip lider yardımcısı Fatih Lemahmutoğlu ise aldıkları doğada arama kurtarma eğitimiyle ekiplerinin, bölgede sıkça görülen afetler sırasında ve sonrasındaki çalışmalara öncülük yapabilecek hale geleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ertuğrul Baştan - Güncel

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