Trabzon'da fındık fabrikasında yangın

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fındık fabrikasında çıkan yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiği belirtildi, can kaybı yok.

'YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR'

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fındık fabrikasında çıkan ve alevlerin fabrikayı sardığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Dursun Ali Sakarya, fabrika deposundaki yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiğini belirterek, "Elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor ama onun da ancak yangın söndürüldükten sonra tespiti yapılır. Şu anda bir can kaybı yok, bizi sevindiren en büyük şey bu. Onun dışında hala kontrol altına alınamadı ama söndürme çalışmaları devam ediyor. Biz de süreci burada takip ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi, KİSKİ ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri burada. Sağ olsun hepsi hemen yetişti. Bizim de kendi bölge personelimizle birlikte şu anda söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Kontrol altına alınınca sizi de bilgilendireceğiz inşallah. Burası bir fındık fabrikası. Fındık fabrikasının birkaç tesisi var. Şu anda depoda başlayan bir yangın gibi duruyor. En kısa zamanda kontrol altına alınacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi

Trump'ı hiç umursamıyor! İran için ölümcül emri verdi
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar

Türk fenomenin acı sonu! Duyanlar "Ne derdi vardı?" diye soruyor
Galatasaray taraftarından Mert Hakan Yandaş bildirisi

Galatasaray taraftarından Türk futbolunu sarsacak Mert Hakan hamlesi
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı

Türk futbolunda dram: Eski Süper Lig takımı tarih oldu
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar

Türk fenomenin acı sonu! Duyanlar "Ne derdi vardı?" diye soruyor
Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim