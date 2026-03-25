Trabzon'da fındık fabrikasında yangın

'YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR'

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fındık fabrikasında çıkan ve alevlerin fabrikayı sardığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Dursun Ali Sakarya, fabrika deposundaki yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiğini belirterek, "Elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor ama onun da ancak yangın söndürüldükten sonra tespiti yapılır. Şu anda bir can kaybı yok, bizi sevindiren en büyük şey bu. Onun dışında hala kontrol altına alınamadı ama söndürme çalışmaları devam ediyor. Biz de süreci burada takip ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi, KİSKİ ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri burada. Sağ olsun hepsi hemen yetişti. Bizim de kendi bölge personelimizle birlikte şu anda söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Kontrol altına alınınca sizi de bilgilendireceğiz inşallah. Burası bir fındık fabrikası. Fındık fabrikasının birkaç tesisi var. Şu anda depoda başlayan bir yangın gibi duruyor. En kısa zamanda kontrol altına alınacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı