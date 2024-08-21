Üye Girişi
Haberler

Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Araklı ilçesinde Haçovit Yaylası'ndaki bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri, olayla ilgili ölen kişilerin akrabası olduğu belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yangın Araklı ilçesinin Kayacık mahallesinde yer alan Haçovit Yaylası'ndaki bir yayla evinde başladı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

YAYLADA YANGINI SÖNDÜRECEK SU YOKTU

Olay ilçenin Kayacık mahallesine bağlı Haçovit Yaylası'nda sabah 06.40 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Arif Altuntaş'a ait yayla evinde sabah bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının yangını görerek 112 ihbar hattına haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilirken, yaylada söndürmek için yeterli su olmaması nedeniyle yayla sakinleri alevleri gözyaşları içinde izledi.

Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında

ÜÇ KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan Arif Altuntaş (66), Gülizar Altuntaş (61) ve akrabaları Kasım Altuntaş (67) olmak üzere 3 kişi yanarak öldü.

Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ: AKRABALAR GÖZALTINDA

İstanbul'dan yaz tatili için yayla evlerine gelen Arif ve Gülizar Altuntaş çiftinin evdeki tadilat için de akrabalarından Kasım Altuntaş'ı da usta olarak getirdiği öğrenildi. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu 3 kişi ile dün Arif Altuntaş'ın tartışma yaşadığı ve yaşanan tartışmanın sabahında olayın gerçekleştiği öğrenildi.

"KÖYÜMÜZDE HİÇ BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞMAMIŞTIK"

Kayacık mahalle muhtarı Ali Erbay, olayla ilgili jandarmanın incelemesinin sürdüğünü belirterek "Sabah 7 sıralarda beni azam aradı ve yaylara böyle bir olay olduğunu söyledi. Daha sonra itfaiye, jandarma ekipleri ve savcı yaylaya geldi. Olayla ilgili net bir bilgimiz yok. Jandarma ve savcılığın raporunu bekliyoruz. Ben 55 yaşındayım. Şoke olduk biz bu tip şeyleri televizyonda izlerdik. Bugüne kadar köyümüzde böyle bir olayla hiç karşılaşmamıştık" dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye trabzon Araklı Olay Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

500

Yorumlar (4)

Mustafa Aydogan:

İnsan hayatının en ucuz olduğu ülke Türkiye.

55
6
yanıtYanıtla
Cevap :

Tamam anladık su yoktu da yanıgını görünce kendilerini niye dışarı atmadılar onu anlamadım ?

32
3
yanıtYanıtla
CAN Işık:

Taş uzaktan gelmez 24 saati bulmaz katil çıkar

30
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümlü Dünya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümlü Dünya filmi ne zaman, nerede çekildi? Tam Gaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tam Gaz filmi ne zaman, nerede çekildi? ANKARA'DA YANGIN: Son dakika Ankara'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Kaçış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaçış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? Arda İbrahim Akgün kimdir? Arda İbrahim Akgün nereli, kaç yaşında? Arda İbrahim Akgün hangi takımlarda oynadı? Arda Güler neden maskeli? Arda Güler sakatladı mı? S SPORT FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? S Sport Plus şifresiz izlenir mi? 2025 asgari ücret ne kadar olur? 2025 asgari ücret ne kadar olacak, tahminler ne? 2025 asgari ücret zammı son durum! Çağatay Ulusoy Centilmen filminin konusu ne? Centilmen filmi ne zaman çıkacak? HAMSTER KOMBAT 21 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Cansu Akın kimdir? Cansu Akın kaç yaşında, nereli? Cansu Akın hayatı ve kariyeri... Sibil Çetinkaya kimdir? Sibil Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Sibil Çetinkaya hayatı ve kariyeri... 2024 PTT personel alım yapacak mı? PTT personel alımı yapacak mı, tarihler açıklandı mı? GS maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz mi? Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak, yeni sezon ne zaman? Manisa'da ne oldu? Sokak ortasında hamile eski eşini dövdü! Şahıs tutuklandı mı? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI: Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman açıklanır? Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi?
title