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Trabzon'da Yapay Zeka ile Yol Bozuklukları Tespit Edilecek

Trabzon'da Yapay Zeka ile Yol Bozuklukları Tespit Edilecek
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve HAVELSAN, otobüslerdeki kamera görüntülerini kullanarak yollardaki bozuklukları tespit etmek amacıyla yapay zeka tabanlı bir proje için protokol imzaladı. Proje, toplu taşıma hizmetini daha konforlu ve güvenilir hale getirmeyi hedefliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile HAVELSAN arasında imzalanan protokol kapsamında yapay zekayla otobüslerdeki kamera görüntülerinden yollarda oluşan bozukluklar tespit edilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile HAVELSAN arasındaki "Toplu Taşıma Otobüsleri İçin Yapay Zeka Tabanlı Analitik İşlemlerin Yapılması Projesi" kapsamında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü ve HAVELSAN İş Geliştirme Direktörü Arif Furkan Mendi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Vatandaşlara daha konforlu, güvenilir ve sürdürülebilir bir toplu taşıma hizmeti vermeyi amaçlayan projeyle, günümüz teknolojisi ve yapay zeka kullanılarak otobüslerdeki kamera görüntülerinden analitik işlemler yapmak, otobüslerdeki kameralardan yararlanarak yoldaki çukur, çatlak, rögar ve mazgalların eksik veya hatalı durumlarını tespit ederek merkezi bir ara yüz üzerinden raporlanmasını sağlayarak ilgili birimlere konum bilgileri ile aktararak hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Otobüsün dışında bulunan ve yolu gören Mobil IP kamerası ile yoldaki çukur, çatlak, rögar ve mazgalları tespit etmek amacıyla görüntüden analitik işlemler yapılacak, yol bozukluğu uyarısı her güzergaha ait bir otobüste yazılım belirli bir sefer için çalıştırılarak yoldaki çukur, çatlak, rögar ve mazgallar tespit edilerek fotoğraf ve konum ilgisi ile beraber Analitik Platform Yazılımı'na iletilecek.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız ve HAVELSAN işbirliğinde geliştirdiğimiz proje ile otobüslerimizdeki mevcut kameraları günümüz teknolojileri ile modernize ederek yollarda oluşan kasis ve çukurları sistemimize o an işleyecek bir akıllı ulaşım yöntemine geçiyoruz. Yol ağımızda meydana gelecek olumsuzluklara daha kısa sürede müdahale edeceğimiz yeni sistemimiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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