Haberler

Trabzon'da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Toplantısı Gerçekleşti

Trabzon'da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Toplantısı Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği 10. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 'dilde birlik' temasıyla Trabzon'da yapıldı. Dernek Genel Başkan Vekili Üzeyir İlbak, toplantının Türkçe'nin doğru kullanımı ve üniversitelerle işbirliği gibi konuları ele aldığını belirtti.

Trabzon'da düzenlenen, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği 10. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı tamamlandı.

Dernek Genel Başkan Vekili Üzeyir İlbak, bir otelde gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, bu yıl "dilde birlik" şiarıyla Trabzon'da bir araya geldiklerini söyledi.

İlbak, toplantıyı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi işbirliğinde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Üniversitelerle işbirliği ve Türkçe'nin daha doğru kullanımı gibi konuların ele alındığını anlatan İlbak, "Arkadaşlarımızla yeni bir yol haritası oluşturmaya çalıştık. Çünkü Türk dünyasıyla aynı alfabe üzerinden bir dil birliği sağlayabilirsek bunun bir asırlık rüyamızı gerçekleştirmede de katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Genoa'da 9 maçta da galibiyet alamayan Patrick Viera ile yollar ayrıldı

9 maçta da galibiyet alamayan ünlü hoca takımdan gönderildi
İstanbul'da kan donduran cinayet! İki çocuk annesi kadını öldürüp intihar etti

Kan donduran olay! İki çocuk annesini öldürüp intihar etti
3 ilimiz resmen dondu! Termometreler eksi 7'yi gösterdi

3 ilimiz resmen dondu! Araçları böyle korumaya çalıştılar
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Türkiye'deki tarihi yol, dünyanın en güzel yürüyüş rotası oldu

Türkiye'deki tarihi yol, dünya listesinde zirveye yerleşti
Ordu'da hastanın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Şişkinlik şikayetiyle gittiği hastanede apar topar ameliyata alındı
Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 IFFHS ödüllerine aday gösterildi

Dünya yine onları konuşacak! İki büyük ödüle aday oldular
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Robert De Niro'nun torununun ölümünde sahte ilaç şüphesi

Ünlü ismin torununun ölümünde yeni iddia! Tutuklandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.