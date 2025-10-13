Trabzon'da Türk-Macar Dostluk Müzesi Açılacak

Trabzon'da, Kanuni Sultan Süleyman ve Macar Komutan Miklos Zrinyi'nin ortak tarihini anlatan Türk-Macar Dostluk Müzesi kurulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, proje fikrinin Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'e ait olan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in öncülüğünde Eylül 2026'da açılması planlanan müzenin, Türk-Macar dostluğunu kültürel bir köprüyle geleceğe taşıyacağı belirtildi.

Kanuni Evi'nde hayata geçirilecek projenin Zigetvar üzerinden şekillenen Türk-Macar tarihsel bağlarını yeniden canlandırmasının hedeflendiği işaret edildi.

Bu kapsamda Macar Milli Müzesi Tarihçisi Dr. Robert Szvitek, Sergi Yönetmeni Akos Marosfalvi, İstanbul Macar Kültür Merkezi Müdürü Aron Sipos, Müdür Yardımcısı Gergo Kovacs ve Macaristan Trabzon Fahri Konsolosluğu Müdürü Çağla Çiçek'in, Genç'i makamında ziyaret ettiği aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Genç, projenin iki ülke arasında kalıcı kültürel bağlar kuracağını belirterek, Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu şehir Trabzon'da, Zigetvar'la olan tarihsel bağları yeniden canlandıran bu projeyi hayata geçirmenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Genç, müzenin yalnızca bir tarih anlatısı olmadığına işaret ederek, "Türk ve Macar halklarının yüzyıllardır süregelen dostluk hikayesinin bir simgesidir. Geçmişin mirasını geleceğe taşıyan bir kültür kapısı açıyoruz. Kanuni'nin Trabzon'dan doğan mirası, Macaristan'la buluşarak iki medeniyetin ortak belleğinde kalıcı bir yer edinecek." değerlendirmesinde bulundu.