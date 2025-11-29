Haberler

Trabzon'da Sanatçının Şarkısını Paylaşan Adamın Başına Gelmeyen Kalmadı!

Trabzon'da Sanatçının Şarkısını Paylaşan Adamın Başına Gelmeyen Kalmadı!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da Salim Kalfa, Kazım Koyuncu'nun şarkısını izinsiz paylaştığı gerekçesiyle 50 bin TL tazminat talebiyle karşı karşıya kaldı. Kalfa, şarkıyı paylaşırken kötü niyetinin olmadığını belirtti.

TRABZON'da, Salim Kalfa (65), evinin balkonundan cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı 1 dakikalık görüntüye, çok sevdiği Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu'nun 'Uy aha' adlı şarkısının nakarat müziğini ekleyip, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımdan 4 ay sonra Kalfa hakkında, sanatçının yasal mirasçısı kardeşi tarafından 'Manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz' edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Polis merkezinde ifade veren Kalfa, "Onu çok seviyorum. Bu şekilde milyonlarca paylaşım var. Şikayetle benden 50 bin TL talep edildi. Anlam veremedik" dedi.

Kentte yaşayan TIR şoförü Salim Kalfa, 15 Haziran'da Ayasofya Mahallesi'nde evinin balkonundan cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı 1 dakikalık görüntüye, çok sevdiği Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu'nun 21 yıl önce Trabzonspor için bestelediği 'Uy aha' adlı şarkısının nakarat müziğini ekleyip, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımdan 4 ay sonra Kalfa hakkında, sanatçının yasal mirasçısı kardeşi tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71'inci maddesi kapsamında 'Manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz' edildiği gerekçesiyle, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu dilekçesinde 50 bin TL tazminat talep edildi. 'Herhangi bir izin veya hak sahipliği belgesi sunmaksızın, izinsiz ve hukuka aykırı biçimde kullanım' nedeniyle kendisi hakkında hukuki işlem başlattığını öğrenen Salim Kalfa, çağrıldığı polis merkezine giderek ifade verdi.

İFADE VERDİ

Salim Kalfa, Kazım Koyuncu'ya olan sevgisini anlatıp, telif haklarına ilişkin bilgisi olmadığını belirterek, "15 Haziran tarihinde Kazım Koyuncu'ya ait olan bir şarkıyı Ayasofya Mahallesi'ni çektiğim bir videoyla birlikte sosyal medya paylaştım. Kazım Koyuncu'yu sevdiğimiz ve Trabzonspor'un ekolu olduğu için bu şarkıyı kullanmak istedim. Onu seviyorum, aklımdan geçen kötü bir düşünce ile paylaşmadım. Beni emniyetten aradılar. 'Kazım Koyuncu'nun şarkısına klip yapmışsın' dediler. Bunun sosyal medya hesabında yayınlanmasının yasal olmadığını söylediler. Yayınlanmaması gereken bir şarkı zaten sosyal medyada olmaz. Telif hakları varmış herhalde. Ben de yayınladım. Bir hata yaptım ya da yapmadım. Kazım Koyuncu'nun kardeşi 'şarkıyı paylaştım' diye şikayetçi olmuş. Anlam veremedim" ifadelerini kullandı.

'ONUN ŞARKILARIYLA GURUR DUYUYORUM'

Paylaşımın ticari amaç taşımadığını söyleyen Kalfa, "Paraya mı ihtiyaçları var? Bilemiyorum. 50 bin TL ceza talep edilmiş. Ferdi Tayfur'un, Müslüm Gürses'in, ölen birçok sanatçının şarkılarını zaten paylaşıyoruz. Bir dünya şarkıcı var. Kazım Koyuncu, bizim insanımız. Onun şarkılarıyla gurur duyuyorum. Böyle bir şeyin başıma geleceğini tahmin etmezdim. Paylaşırken herhangi bir kısıtlama ya da engelle karşılaşmadım. Demek ki bir sakıncası yok. Kazım Koyuncu, Trabzonspor'a ve Trabzon'a mal olmuş biridir. Emniyette Trabzon'da bu şekilde 40 kişiden şikayetçi olunduğunu öğrendik. Türkiye genelinde olur sana 40 bin kişi. Trabzon'da 40 kişiye dava açmak Kazım Koyuncu'nun ailesine yakışmaz. Ben zaten TIR şoförüyüm. Uzun yolda zaten devamlı paylaşım yapan biriyim. Ben para amaçlı bir şey yapmadım. Kötü niyetli de yapmadım. Hakkında kötü bir paylaşım yapmış olsam yine haklılardır. Adamı zaten seviyorum, Kazım Koyuncu'yu canımdan bilirim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAyla Büşra:

İlk başta şüpheciydim, ancak Shelton Kenny'nin sinyalleriyle 5 haftalık işlem yaptıktan sonra inandım! Günlük stratejileri sayesinde yatırımım 608.000 dolara çıktı. Dalgalı kripto para piyasasında kâr elde etmek istiyorsanız, telegrams (@Nildatrading) üzerinden onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Venezuela'da yakıt tankerine baskın: Gizli bölmelerde 500 kilo kokain ele geçirildi

Bu görüntüler Trump'ın savaş ilan etmesine yeter
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar

Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı

Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

Karadeniz gece alev topuna döndü! İşte gemilerdeki patlamaların nedeni
Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı

Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, apar topar gözaltına alındı
İddiaların seyrini değiştirecek hareket! Evrim Akın 7 yıl önceki mesajları paylaştı

Evrim Akın'dan iddiaların seyrini değiştirecek paylaşım
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı

Küçük çocuk bir anda gözü dönüp saldırmaya başladı, nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.