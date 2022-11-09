Trabzon'da sahipli köpeklere 'ağızlık' kararı geri çekildi

TRABZON'da, sahipsiz köpek ve kedi ısırmalarıyla 9 ayda 2 bin 514 kuduz şüpheli temas vakası görülmesi sonrası İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca sahipli köpeklerin dışarıda ağızlık takılarak gezdirilmesi yönünde alınan karar, hayvanseverlerin tepkileri üzerine geri çekildi.

Trabzon'da sahipsiz köpek ve kedileri ısırması sonucu 9 ayda 2 bin 514 kuduz şüpheli temas vakası görülmesi nedeniyle 20 Ekim'de Valilik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca sahipli köpeklerin dışarıda ağızlık takılarak gezdirilmesi kararı alındı. Vakaların yüzde 32'sine sahipli, yüzde 63'üne ise sahipsiz hayvanların neden olduğu belirtildi. Ayrıca sahipli hayvanların yüzde 42'sinin aşılı, yüzde 58'inin aşısız olduğunun bildirildiği kararda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince ağızlık denetimlerinin yapılacağı vurgulandı.

Sayın, sokakta gezdirilen evcil hayvanlara ağızlık takılması kararının iptalini doğru bulduğunu belirterek, "Bu yapılacak uygulama kuduzla mücadele için önemli bir adım oldu. İlgili kararla aşısız hayvanların aşılanması ve kuduz aşısı yaptırmayan hayvan sahipleri de 5996 sayılı kanun gereği para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Hem halkın paniğe sevk edilmesi hem de ağızlık gibi bir olayın kuduzla alakası olmadığı için bu kararın kaldırılması hayvanseverler için sevindirici bir karar olmuştur. Bu tip kurullarda veteriner hekimler odasının bilgisine başvurulduğu taktirde, insandan hayvana bulaşan hastalıklar konusunda danışılması alınacak karar ve yapılacak uygulamalara katkı sağlayacaktır" diye konuştu.