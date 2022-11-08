Trabzon'da sahipli köpekler için alınan karara hayvanseverlerden tepki

Türkiye, Bitlis'te sahipsiz köpeklerin ısırması sonucu kuduz virüsü tespit edilen 10 yaşındaki çocuğu konuşurken, Trabzon'da dikkat çeken bir karar alındı. Sahipsiz kedi ve köpeklerin ısırmasıyla 9 ayda 2 bin 514 kuduz şüpheli temas vakası görülmesinin ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sahipli köpeklerin dışarıda ağızlık takılarak gezdirilmesini kararlaştırdı.

SAHİPLİ HAYVANLARIN YÜZDE 42'Sİ AŞILI

Vakaların yüzde 32'sine sahipli, yüzde 63'üne ise sahipsiz hayvanların neden olduğu ifade edildi. Ayrıca sahipli hayvanların yüzde 42'sinin aşılı, yüzde 58'inin aşısız olduğu öğrenildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin kararın uygulanabilmesi için denetim yapacağı belirtildi.

"HALKI PANİĞE SÜRÜKLER"

Karara hayvanseverler isyan ederken, Trabzon Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erol Sayın, sağlıklı hayvanların salyasında kuduz virüsü bulunmadığına dikkat çekerek, "Köpekler, kuduz virüsü taşıyan hayvanlar değildir. Yarasada kuduz virüsü vardır ama hastalık yapmaz. Köpekleri de yarasa sınıfına sokmuşsunuz gibi oluyor. Bu, halkı paniğe sürükler. 'Salyada kuduz virüsü var' demek, 'O hayvan kuduz' demektir. Sağlıklı hayvanların sokakta ağızlıkla gezdirilmesi önlem değildir. Sahiplerine, köpeklerin kuduz aşısı olup olmadığı teyit edilmeli. Eğer aşısı yoksa en yakın birimde yapılması sağlanmalı. Kuduz aşısı olmayan köpeklerin de sokakta gezdirilmesine izin verilmemeli" dedi.

"SON 10 SENEDE KUDUZ HASTALIĞI YOK"

Sayın, "Sağlıklı bir köpeğin sokakta tasması ile gezmesi gayet doğaldır; ağızlık gerektiren bir hadise değildir. Boşuna panik yapmanın bir esprisi yok. Son 10 senede kent nüfusunun yaşadığı yerlerde kuduz hastalığı yok. Böyle bir karantina da yok. Hıfzıssıhha Kurulu kararına böyle bir maddeyi eklerseniz sanki şehirde kuduz vakası var da halktan saklanıyormuş gibi algılanır. Golden gibi saldırgan olmayan ya da Pincher gibi küçük ırklar, neden ağızlık ile gezmek zorunda? Köpeğin ağızlık takılabilecek kadar ağzı yok. Kimseye bir şey yaptığı yok. Zaten zor nefes alıyor. Sırf tedbir olsun, diyerek ağızlık ile dolaştırılmaları şartını neden eklediler?" şeklinde konuştu.

"KIRSALDAKİ TERK EDİLMİŞ KÖPEKLERİ AŞILAMAK DAHA AKILCI"

Kuduz virüsünün yaban hayatındaki canlılardan kedi ve köpeklere bulaştığını anlatan veteriner hekim Ahmet Zeki Gültepe, "Örneğin; Zigana'da terk edilmiş yüzlerce köpek var. Başıboş köpekler, kırsalda çakal, kurt, tilki gibi hayvanlarla bir araya gelebilecek durumda. Şehirdeki köpeklere ağızlık takmak yerine kırsaldaki terk edilmiş köpekleri aşılamak, daha akılcı bir yöntem" diye konuştu.

"POZİTİF VAKA SAYISI BELİRTİLMEMİŞ"

Pozitif kuduz vakası sayısının açıklanmadığını vurgulayan Gültepe, "Paylaşılan istatistiklerin 'Kedi ve köpek ısırdı' şeklindeki hastane başvuruları olduğunu düşünüyorum. Açıklamada sahipli ve sahipsiz hayvan yüzdeleri belirtilmiş ama kaç tane pozitif vaka olduğu belirtilmemiş. Bu kadar kuduz pozitif olsa yer yerinden oynardı. Hayvan sahipleri, hayvanlarının aşısını tam anlamıyla yaptırmak zorunda. Bu hem kendi hem çevre hem de köpeğinin sağlığı için gerekli fakat kuduz aşısı olup olmadığını denetlemek, bütün köpekleri zan altında bırakmaktan daha doğru bir çözüm" ifadelerini kullandı.

"HAYVANIMA KESİNLİKLE AĞIZLIK TAKMAYACAĞIM"

Pug ırkı köpeğinin ağız özelliği nedeniyle nefes almakta zorlandığının altını çizen Miraç Furuncu ise, "Köpeğimizin kuduz olma ihtimali yok çünkü aşıları tam. Bu hayvana kesinlikle ağızlık takamayız. Bunlar, doğuştan astım hastası. Karar verirken cins olarak ayırmaları gerekiyordu. Hayvanıma kesinlikle takmayacağım. Gerekirse kimliğini her dakika yanımda taşıyıp, sorduklarında kuduz aşısı olduğunu beyan edeceğim" şeklinde konuştu.